Çiftçiler, kuruyan buğday ve arpa tarlalarını verim alamadıkları için sürmeye başladı.

Germece köyünde arazide inceleme yapan Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, çiftçilerin zor şartlar altında arazilerini ekerek üretime devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl üretim sezonunun her zamankinden daha zor geçtiğini anlatan Gamzeli, "İlimizin yeterli yağış alamaması, geçtiğimiz haftalarda sıcaklığın sıfırın altına düşmesi sebebiyle ürünlerimiz büyük zarar gördü. Buğdayımız, arpamız bitti. Diğer ürünlerimiz gelişimini tamamlayamadı. Meyve ağaçlarımız büyük zarar gördü. Çok büyük kuraklıkla karşı karşıyayız. Çankırı ilimizin bu yaşanan kuraklık nedeniyle afet bölgesine dahil edilmesini bekliyoruz. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun" dedi.

"Hububat alım fiyatları açıklaması çiftçilerimizi memnun etti"

Ziraat Odası olarak kuraklık konusunu Genel Merkezlerine ilettiklerini, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile irtibat halinde olduklarını vurgulayan Gamzeli, şöyle konuştu:

"Çiftçilik faaliyeti çok maliyetli bir iştir. Tohum, ilaç, gübre ve mazot masrafı derken yüksek meblağlar harcadık. Bu maliyeti karşılayabilmek için çiftçilerimiz borçla, kredi kartı, kredi ile tohumunu, ilacını, gübresini aldı. Çiftçilerimizin çiftçilikten başka geliri yoktur. Yapmış olduğumuz harcamaların ödemeleri yaklaşıyor. Çiftçilerimizin vadesi gelen borçlarını bu yaşanılan kuraklık sebebiyle ödeme şansı yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dün açıklanan borç ertelemesi ve hububat alım fiyatları çiftçilerimizi memnun etmiştir."

Germece Köyü Muhtarı Cemal Çelik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı desteklerin kendilerini çok mutlu ettiğini, tohum, gübre, mazot gibi destekler de beklediklerini dile getirdi.