Bazı sanayi ürünleri ile video oyun konsolu, karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Bazı demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin 3 ay süreyle geçici olarak artırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Oyun konsollarına ilave gümrük vergisi

Öte yandan, bazı sanayi ürünleri ile video konsolu, karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Buna göre, kauçuk iplikler, tutkallar, plastik plaka/levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makinaları, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyaya ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu ilave gümrük vergisi oranları ürünlere göre yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişecek.

18 Nisan Resmi Gazete

PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

Sony, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarla PlayStation 5'in yaklaşmakta olduğunu resmen duyurmuştu. Şirket, PS5 için 2020 yılının sonunu işaret etmişti.

PlayStation 5’in teknik özellikleri:

İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek - 3,5 GHz

GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz

GPU mimarisi: Özel RDNA 2

Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

Bellek bant genişliği: 448 GB/sn

Dahili depolama: 825 GB SSD

IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)

Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu

Harici depolama: USB HDD desteği

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

Ek gümrük vergisi gelen diğer ürünler

Kararla, slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergileri, 15 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere geçici süreyle 5 puan artırıldı.

Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac ve sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesisler ile beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında bu artış 2 puan olarak uygulanacak.

Kararla, Türkiye'deki demir çelik sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amaçlanıyor.

Öte yandan, başka bir Cumhurbaşkanı Kararı'yla da gelişmekte olan ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında düşük oranda uygulanan ilave gümrük vergileri diğer ülkelerin seviyesine çıkarıldı.

Söz konusu düzenlemelerle yerli üreticilerin desteklenmesi ve istihdamın korunması amaçlanıyor.