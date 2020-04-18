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Benzinin litre fiyatına indirim geliyor
[Fotoğraf: AA]
21 Nisan salı gününden itibaren benzinin litre fiyatında ortalama 5 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Benzin fiyatında 21 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirime gidilecek.
Buna göre, benzinin litre fiyatında 5 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorinin litre fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: son dakika benzin fiyatı motorin benzin indirimSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:47
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