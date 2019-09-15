Tüketici teknolojisi ürünleri pazar büyüklüğü, 2019'un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik artışla 15,9 milyar lira ciroya ulaşırken, bu artışta ÖTV indiriminin etkisiyle yüzde 30 büyüyen beyaz eşya sektör satışları etkili oldu.

AA muhabirinin, araştırma şirketi GfK Temax'ın verilerinden yaptığı derlemeye göre, tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2019’un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik bir büyüme performansı ile 15,9 milyar lira ciroya ulaştı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde büyümeyi büyük beyaz eşya sektörü sürüklerken, küçük ev aletleri de büyümeye katkı sağlayan diğer bir sektör olarak öne çıktı.

Telekom sektörü söz konusu dönemde yüzde 10,3 daralarak 6,7 milyar liralık ciro elde etti. Bu daralmada akıllı telefon ürün grubunda devreye alınan ÖTV artışı etkili oldu.

Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklıklar yüzde 30’un üzerinde cirosal büyümeyle bir önceki çeyrekteki performansını sürdürmeyi başardı.

Büyük beyaz eşya satışları ÖTV indirimi ile coştu

Beyaz eşyada kasımda uygulamaya alınan ÖTV indiriminin 2019 ikinci çeyreğinde de satışlar üzerinde pozitif etkisi oldu. ÖTV indirimi döneminin son ayı olması sebebiyle Haziran 2019’da satışlar yüksek bir seviyeye ulaştı.

İkinci çeyrekte yaklaşık 4,8 milyar liraya ulaşan büyük beyaz eşya sektörü geçen sene aynı döneme göre yüzde 30’luk cirosal büyüme performansına sahip oldu.

Büyük beyaz eşya sektöründe, tüm kategorilerde iki haneli büyüme gözlenirken özellikle derin dondurucu ürün grubu sezon etkisiyle en büyük artışı kaydetti. Çamaşır makinesi ürün grubu içerisinde 7 kilogram kategorisi 2018 ikinci çeyreğe göre cirosal olarak yüzde 93 büyüme kaydetti.

Küçük ev aletlerine inovasyon dopingi

Küçük elektrikli ev aletleri sektörü, 2019 ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 büyüme elde etti ve 1,7 milyar lira ciro seviyesine ulaştı.

Gelişen teknoloji ile pratikleşen ürünler büyümeyi tetiklerken, yeni nesil Türk kahve makinelerinin, espresso ve filtre kahve makinelerinin etkisi ile sıcak içecek hazırlama ve tost makineleri ikinci çeyrekte en çok büyüyen kategoriler oldu.

Mini hoparlörlere büyük ilgi

Tüketici elektroniği sektörü ikinci çeyrekte 1,7 milyar liralık ciro elde ederken, sektörde büyüme gösteren iki ürün grubu PTV ve mini bluetooth hoparlör oldu.

Mini bluetooth hoparlör, tüketici elektroniği sektöründe cirosal olarak yüzde 12,4’lük büyüme oranıyla en iyi performans gösteren ürün grubuyken, TV ürün grubu da yüzde 0,3’lük oranla küçük bir büyüme gösterdi.

TV ürün grubu içerisinde 60 inç ve üzeri televizyonlar en yüksek büyümeye sahip olan segment oldu.

Dizüstü bilgisayarlar akıllı telefonlara yenildi

Bilgi teknolojileri sektörü söz konusu dönemde yüzde 16,6 daralarak 884 milyon lira ciroya geriledi. Bu küçülme dolar kurunun dalgalanmasından ve akıllı telefonların bilgi teknolojileri ürün gruplarını olumsuz etkilemesinden kaynaklandı.

Daralmayı en çok tetikleyen önemli ürün grupları çift haneli küçülme ile dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve tabletler olurken, monitör, klavye ve mouse küçülmeleri ise tek haneli oldu. Oyun bilgisayarları da diğer bilgi teknolojileri ürünleri gibi küçülme gösterdi.

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörü de yüzde 21,7 küçülerek, ikinci çeyrekte 96 milyon lira ciro elde etti.

Kaynak: AA