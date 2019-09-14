Her ekonomik aktivitenin temelinde iş makineleri sektörü yer alıyor.

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Merih Özgen’e göre, Türkiye’nin bu sektördeki potansiyeli bir hayli fazla.

"Aşağı yukarı 150’ye yakın ülkede ihracatımız var. Yani dünyanın bütün kıtalarında Türkiye’de üretilmiş olan iş ve inşaat makinelerini rahatlıkla görebilirsiniz. Avrupa bizim en büyük pazarımız.”

"İMDER olarak, yabancı STK'lar ile yakın işbirliği içindeyiz"

Türkiye dünya pazarının yüzde 7’sini elinde bulunduruyor. Amaç bu oranı yukarı çekmek. Bu kapsamda İMDER, yurt dışındaki partnerleri ile yakın işbirliği içinde.

İMDER Başkanı Özgen, "Bu ilişkiler sayesinde üyelerimize pazar bilgisi sağlıyoruz, önemli üreticilerle, tüketicilerle de ilişki kurdurabiliyoruz. Üreticilere yurt dışında elbette fuarlara katılım çok önemli, fuarların tümünde biz İMDER olarak yer alıyoruz.”

"Çin Türkiye için 500 milyon dolarlık bir potansiyel taşıyor"

En büyük hedef pazar Çin. Bu ülkeye 500 bin kazı makinesi satılıyor.

Özgen, "Biz bu pazar’dan yüzde 1'lik bir pazar payı alabilirsek bu beş bin adet makineye tekabül eder, bu da ortalama fiyatla çarparsanız beş yüz milyon dolarlık bizim için bir ihracat pastası demektir." diye konuştu.

Sektör, bu sene 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istiyor.

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu

Kurgu: Mustafa Erden