Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulama genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle, önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla, belirli motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.