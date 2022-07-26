Küresel piyasaların gündeminde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı var. Kurda yönü belirleyecek kritik karar yarın açıklanacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edilirken, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 42 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Powell temmuzda 50 veya 75 baz puanlık artışı olası görmüştü

Fed, enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artırımlarını mart ayında 25 baz puanla başlamıştı.

Mart ayından 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alan banka, mayıs toplantısında da 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Fed, haziran toplantısında ise 1994'ten bu yana en güçlü faiz artışına giderek, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyona karşı bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini ifade etti.​​​​​​​