Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece tüm yakıt tipleri için standart etiket formatı oluşturulacak.

Elektrikli, hibrit ve fosil yakıtlı araçlar farklı şekilde sınıflandırılacak. Doğaya verdiği zarar bilgilendirme etiketinde yer alacak.

Etiketlerde, karbon emisyon değerleri göre 13 basamak yer alacak. Sıfır emisyon değeri olan otomobiller A sınıfında yer alacak.

Uygulama 1 Haziran'a kadar ihtiyari olarak değerlendirilecek. Sonrasında ise zorunlu hale getirilecek.

