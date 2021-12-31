Genel Sağlık Sigortası ve prim borcu olanlara yeni imkanlar sunuldu, yapılandırma hakkı tanındı.

Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borçları otomatik olarak yapılandırıldı. 500 bine yakın kişi yararlandı. Yapılandırılan genel sağlık sigortası prim borçlarının ödemesinde bugün son gün.

Vatandaşlar, yapılandırılan borçlarını, e-Devlet veya anlaşmalı bankalardan ödeyebilecek. Sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Başvuruları 30 Eylül'de sona eren borç yapılandırılmasının da ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün. Vatandaşların, yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksiti zamanında ödemesi gerekiyor.

Yapılandırmalarda 18 taksit imkanı tanındı. Peşin ödemelerde faizin yüzde 90'ı silindi. İki taksitle ödemede ise faizde yüzde 50 indirim yapıldı.