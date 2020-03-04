Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Otogazda 7 kuruş indirim
[Fotoğraf: AA]
Otogazın litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirim gerçekleşecek. İndirim pompaya yansıyacak.
Otogaz ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve söz konusu şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle pompaya 7 kuruş indirim yansıyacak.
Son Haberler
- 18:40
- 18:31
- 18:25
- 17:53
- 17:50
Sıradaki Haber
Borsa liginin şubat şampiyonu Trabzonspor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz