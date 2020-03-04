Otogaz ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve söz konusu şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle pompaya 7 kuruş indirim yansıyacak.