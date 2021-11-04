Fındık diyarı Ordu'da her geçen yıl üretimi yaygınlaşan ve dalındayken satışa sunulan kivi, çiftçilere önemli gelir sağlıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak da tescillenen Ordu kivisinin yeterli olgunluğa ulaşmasının ardından üreticiler bahçelere girdi.

Sabah erken saatlerde hasada başlayan üreticiler, ilk gün önemli miktarda kivi topladı.

"200 dekar daha yeni kivi alanları oluşturduk"

Kivide hasat döneminin başlaması nedeniyle Vali Tuncay Sonel de üreticilerin hasat sevincine ortak oldu.

[Fotoğraf: AA]

Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde üretici Temel Öztürk'ün 3,5 dönümlük kivi bahçesinde devam eden hasada katılan Sonel, "İlimizin önemli bir gelir kaynağı da kividir. Yılda 8 bin 500 ton üretilen kivi çiftçinin yüzünü güldürmektedir. Ülkemizde kivi üretiminde ise ilk üçteyiz. 3 bin 500 dekar kivi üretim alanımız varken, yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve DOKAP Başkanlığımızın kaynakları kullanılarak bu yıl 200 dekar daha yeni kivi alanları oluşturduk" dedi.