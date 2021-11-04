Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi'ne video konferasla katıldı.

Dönmez, doğalgaz depolarının kapasitesini artırdıklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Biz bu sene doğalgaz ve elektrikte bir arz sıkıntı yaşamadan kapatmış olacağız. Azerbaycanla biten kontratı görüştük yeni kontrat yapıldı. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de aramalara hız verdik. Geçtiğimiz yıl Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük keşif gerçekleştirdik. Türkali 6 kuyusunda sondajlarımız devam ediyor. Hedefimiz 2023’ün inşallah ilk yarısında bu gazı insanımızla buluşturmak. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da çok güzel bir müjde vereceğim dedi. Bu sadece devletin kasasına değil vatandaşın kasasına da doğrudan yansıyacak bir durum olacak."

Bakan Dönmez, sosyal medyada tasarrufla ilgili yer alan iddialara da cevap verdi.

"Evlerimizde ufak tefek önlemlerle enerjiyi daha verimli kullanacağımızı aktarmıştım.

Maalesef sosyal medyada çarpıtıralarak aktarıldı. Cımbız siyaseti yaptığını zannedenler gerçeği çarpıtıyorlar."