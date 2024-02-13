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Ekonomi
AA 13.02.2024 15:56

OPEC'in petrol üretimi ocakta azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ocakta bir önceki aya göre günlük 350 bin varil azalarak yaklaşık 26 milyon 340 bin varile geriledi. Küresel petrol talebinin bu yıl 2023'e kıyasla 2 milyon 240 bin varil artarak 104 milyon 400 bin varile yükseleceği tahmin ediliyor.

OPEC'in petrol üretimi ocakta azaldı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, ocakta ham petrol üretimi en fazla Libya, Kuveyt, Irak ve Cezayir'de geriledi. Üretimin arttığı ülkelerin başında ise Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Bu ülkeyi grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan izledi.

Günlük petrol üretimi Libya'da 162 bin varil, Kuveyt'te 109 bin varil, Irak'ta 98 bin varil ve Cezayir'de 46 bin varil azaldı. Aynı dönemde Birleşik Arap Emirliklerinin günlük üretimi 31 bin varil, Suudi Arabistan'ın üretimi de 25 bin varil arttı.

OPEC ham petrolünün toplam küresel üretim içindeki payı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak yüzde 25,9 oldu.

Bu yıl OPEC ham petrolüne talebin geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon varil artarak 28,4 milyon varil olması bekleniyor. Bu seviyenin gelecek yıl günlük 28,8 milyon varile yükseleceği öngörülüyor.

Dünyadaki sondaj kuyusu sayısı geçen ay 63 adet artışla 1864'e çıktı. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 12, OPEC dışı ülkelerde ise 51 adet arttı.

Küresel petrol talebi

Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2 milyon 240 bin varil artarak 104 milyon 400 bin varile yükseleceği tahmin ediliyor.

Petrol talebindeki büyümenin hava yolu ve kara yolu ulaşımı ile sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artıştan kaynaklanacağı öngörülüyor. Ayrıca Çin ve Orta Doğu başta olmak üzere OECD dışı ülkelerde kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının talep üzerinde etkili olması bekleniyor.

Küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 850 bin varil artışla 106 milyon 250 bin varile çıkacağı, OECD ülkelerinde günlük 100 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 740 bin varil artacağı öngörülüyor.

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