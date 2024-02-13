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Ekonomi
AA 13.02.2024 12:14

Türkiye'ye uluslararası yatırımların hızı artacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırımların 10 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini değerli bulduklarını belirterek, "2024 ekonomimiz adına olumlu sinyallerle başladı. Yaptığımız görüşmelerde artan yatırımcı ilgisini gözlemliyoruz" dedi.

Türkiye'ye uluslararası yatırımların hızı artacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı uluslararası doğrudan yatırım verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım hacminin geçen yıl 10,6 milyar dolara ulaştığını belirten Dağlıoğlu, bu dönemde Hollanda, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Rusya, Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda, ABD ve İsviçre'nin en fazla yatırım yapan ülkeler olduğunu ifade etti.

İmalat sektörünün geçen yıl yüzde 30,7 payla en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, toptan ve perakende ticaret sektörünün yüzde 17,6 payla ikinci sırada, finans ve sigorta faaliyetleri sektörünün de yüzde 10,7 payla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Dağlıoğlu, merkez bankalarının uyguladığı sıkı para politikaları ve jeopolitik gelişmeler gibi sebeplerle 2023'te dünyada küresel yatırımlarda daralmalar gözlemlediklerini belirterek, "Doğrudan yatırımlarda 2023'te bir önceki yıla göre Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile BRICS ülkeleri gibi pek çok gelişmekte olan ekonomilerde uluslararası doğrudan yatırımlarda yüzde 20-80 aralığında düşüşler yaşandı. Ancak 2024'ün başından itibaren küresel yatırımlarda iyileşme işaretleri de ortaya çıkmaya başladı." diye konuştu.

"Körfez bölgesiyle artan işbirliği, yatırımlara pozitif yansıdı"

Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımlara işaret eden Dağlıoğlu, ülke dağılımına bakıldığında bu alanda Avrupa ve Körfez ülkelerinin listenin üst sıralarında bulunduğunu bildirdi.

Dağlıoğlu, son dönemde Körfez bölgesiyle artan işbirliğinin yatırımlara pozitif yansıdığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Son 10 yıllık verileri incelendiğimizde Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa (CEE), Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı (MENA) kapsayan geniş coğrafyada özellikle imalat sektöründeki yatırımlarla dikkati çekiyor. Söz konusu dönemde CEE ve MENA bölgesinde imalat yatırımlarının yüzde 21,7'sini çeken Türkiye en fazla imalat yatırımı çeken ülke oldu. Ayrıca, yine 2013'ten bu yana genişleme tipi yatırımların da yüzde 19,1'ini çekerek en fazla genişleme yatırımı çeken ülke konumunda."

Bu yıl da imalat sanayisine yönelik yatırımların ilk sırada yer aldığını belirten Dağlıoğlu, "2023'te imalat sanayinin en fazla yatırım çektiğimiz sektör olması, uzun vadeli trendle de örtüşüyor. Küresel ölçekte etkilerini hissettiren zorlu şartlara rağmen uluslararası doğrudan yatırım hacminin 10 milyar doların üzerinde gerçeklemesini değerli buluyorum. 2024 ekonomimiz adına olumlu sinyallerle başladı. Yaptığımız görüşmelerde artan yatırımcı ilgisini gözlemliyoruz. 2024'te yatırımların artacağına dair pozitif işaretler alıyoruz, önümüzdeki aylarda yatırımların hızı artacak." dedi.

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