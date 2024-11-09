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Ekonomi
AA 09.11.2024 11:09

Online ikinci el oto pazarında satışlar ekimde arttı

İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar ekim ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 39 artış göstererek 186 bin 583 olarak gerçekleşti.

Online ikinci el oto pazarında satışlar ekimde arttı
[Fotograf: AA]

Geçen ay çevrim içi mecralarda 441 bin 572 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adetlerinde eylül ayına göre yüzde 24, 2023 Ekim'e göre yüzde 14 artış kaydedildi.

Ekimde yayınlanan ilanların yüzde 42'si olan 186 bin 583 araç satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde eylül ayına göre yüzde 7, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 39 artış gözlendi.

Yılın 10 ayında ilan sayısı yüzde 8 ve satış sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

Fiyat gelişmeleri

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 342 bin 619 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ekimde ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 2 arttığı görüldü.

Buna göre ikinci el araç fiyatları sene başından ekim ayı sonuna kadarki sürede yaklaşık yüzde 7 arttı.

1998 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, pazarda geçen ay 103 bin 39 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri 74 bin 701 satışla benzinli, 5 bin 28 ile oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1817, elektrikli otomobil satışları ise 1998 oldu. Ekim 2023'te 520 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Ekimde yüzde 55, yılın 10 ayında yüzde 58 pay ile 2. el çevrim içi araç pazarında en çok dizel araçların satışı gerçekleşti. Geçen senenin 10 ayı ile karşılaştırıldığında, dizel araç satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 5 azaldı.

Elektrikli araç pazarında ise satışların geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91 arttığı görüldü.

Ortalama satış hızı 34 gün oldu

İkinci el çevrim içi pazarda ekim ayında araçların ortalama satış hızı 35 gün olarak belirlendi.

Toyota marka araçları 29 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre 6 gün daha hızlı satıldı.

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