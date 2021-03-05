Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı hale getirmek"
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek" açıklamasını yaptı.
TCMB Başkanı Ağbal, önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.
Ağbal, "Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Bu zorlu yolculuğumuzda tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır" dedi.
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Etiketler: Merkez Bankası Naci Ağbal
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