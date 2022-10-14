AK Parti, milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa teklifini Meclis'e sundu. Teklifle, KYK borçlarının faizleri ve enflasyon farkları silinecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'e sunulan torba teklifle öğrenim kredisi borçlarının faizsiz ödenmesine ilişkin, "Öğrenim kredisinden 1 milyon 392 bin kişi bu güne kadar yararlanmış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. 27,6 milyar liralık bir rakama ulaşmış. Bütün faizleri siliyoruz." ifadelerini kullandı.

Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milyonlarca kişinin beklediği ekonomi torba teklif için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda mesai devam ediyor.

52 maddelik teklifle KYK borçlarının enflasyon farkları tasfiye edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda şu ana kadar teklifin 25 maddesi kabul edildi. Komisyondaki görüşmelere 17 Ekim Pazartesi günü devam edilecek.

Komisyonda ilk gün görüşmelerinde AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, sunum yaptı.

Tan, teklifle öğrenim kredisi alanların borcunun, borç verilen miktar ile sınırlandırıldığını kaydetti.

Öğrenci ne kadar kredi aldıysa o kadar borçlanacağını vurgulayan Tan, "Kredi borçları mezun olunduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlanacak, eğer öğrenci işe girememişse durumu belgeleyerek erteleme talep edebilecek. Erteleme işlemi en fazla 3 yıl yapılacak. İlk defa yapılan ertelemelerde borçlar yine sabit kalacak. İkinci ve üçüncü ertelemede ise yıllık yüzde 10'u aşmayan bir endeksleme yapılacak. Borçlu öğrencinin vatani görevini yaptığı süre için ise hiçbir endeks uygulanmayacak." bilgisini verdi.

Tan, 4 yılın bitiminde ödenmemiş taksit kalırsa bunların tahsili için vergi dairesine bildirimde bulunulacağını ve taksidin ödenmesi gereken zamandan itibaren gecikme zammı hesaplanmak suretiyle vergi dairesince tahsil edileceğini söyledi.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde doksan ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçlarının terkin edileceğini de belirten Tan, şunları aktardı:

"Halen kredi almakta olan öğrencilerin, mezun olmuş olanların borçlarına endeks hesaplanmayacak ve geri ödemeleri başlamış olanların borçları da yeniden hesaplanarak endekslenmiş tutarlar terkin edilecek. Teklif ettiğimiz bu düzenlemeden; halen öğrenim kredisi almakta olan 566 bin 226 öğrenci, öğrenim kredisinden borçlu 1 milyon 392 bin 629 kişi, katkı kredisinden borçlu 25 bin 886 kişi, vergi dairelerine takip için intikal ettirilmiş olan alacaklardan borçlu 1 milyon 403 bin 392 kişi yararlanacak. Tüm öğrencilerimize ve ailelerine sağladığımız bu önemli imkan ile bundan böyle kredi borçları artmayacak ve düzenleme çerçevesinde mevcut borçlar içinde yer alan toplam 27 milyar lira endeks tutarı terkin edilecek."

İntörn doktor olanlara ödenen ücretlerle ilgili de düzenlemeye gittiklerini ifade eden Tan, tıp fakültelerinin 6. sınıfındaki öğrencilere, intörn eğitim döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında 12 ay süreyle ödenen ücretin 1569 liradan asgari ücret tutarı olan 5 bin 500 liraya çıkarılacağını kaydetti.

Tan, tıp fakültelerindeki 14 bin 600, diş hekimliği fakültesindeki 4 bin 900 öğrencinin düzenlemeden yararlanacağını anlattı.

Öğrenim kredisi borcu faizsiz ödenecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksidin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zaman aşımı süresinin belirlenmesinde, son taksidin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.