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Ekonomi
TRT Haber 15.11.2023 16:52

Ocakta memur maaşlarında yüzde 50 artış öngörülüyor

Milyonlarca memur ve emeklisi için yapılacak zam, ocak ayında netlik kazanacak. Yeni yılda maaşlara yüzde 50 zammın yansıması bekleniyor. Peki, sene sonu enflasyon öngörüsüne göre en düşük memur maaşı ne olacak?

Ocakta memur maaşlarında yüzde 50 artış öngörülüyor

Memur ve emeklisinin zam oranı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 40,39'luk zam oranı kesinleşti.

Geçtiğimiz aylarda 7'nci dönem toplu sözleşmenin bağıtlandığını belirten AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında yüzde 15'lik bir artış alacağı ve bir önceki aydan da bir enflasyon farkı alacağı toplu sözleşmede bir madde olarak düzenleniyor. Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemelerine baktığımızda da yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın bir artış alacaklar." dedi.

Peki Ocak ayında en düşük memur maaşının ne kadar olması bekleniyor?

Zengin, "Memur ve memur emeklilerinde yüzde 50 yaklaşık olarak artış gerçekleşmesi durumunda şu anda en düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 lira, bu oran yüzde 50 olduğu takdirde 33 bin liraya yaklaşık olarak çıkması bekleniyor." diye konuştu.

Yapılacak artış, memur emeklilerinin maaşlarını da aynı şekilde etkileyecek.

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