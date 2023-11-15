AB, iş gücü eksiğini kapatmak için "yetenek havuzu" oluşturmayı planlıyor

AB Komisyonunda kabul edilen plana göre, Birlik genelinde inşaat, bilişim, sağlık, yaşlı bakımı gibi sektörlerde görülen iş gücü açığını kapatması öngörülen "yetenek havuzu", AB dışında yaşayıp iş arayanlarla Birlik içindeki işverenleri buluşturacak.

Bunun için internet üzerinde "AB Yetenek Havuzu" adı verilen bir platform oluşturulacak. Birlik dışında yaşayıp AB ülkelerinde iş arayanlar bu platformda yer alacak iş ilanlarına başvuracak.

AB Yetenek Havuzu platformuna isteyen AB üyesi ülke katılabilecek. Platformda, katılımcı ülkedeki işe alım ve göçmenlik prosedürleri hakkında bilgiler de bulunacak.

İşe alım süreçlerinde AB dışında alınan diplomaların ve sertifika gibi belgelerin tanınmasında zorluklar bulunduğu için bu konuda da kolaylıklar getirilmesi amaçlanıyor.

AB Komisyonu bunun için diploma ve sertifika gibi iş becerilerini gösteren belgelerin AB üyesi ülkelerce "hızlıca ve kolayca" tanınması konusunda bazı tavsiyeler hazırladı. Üye ülkelerin tavsiyeleri kabul etmesi halinde, öncelikli olarak eleman açığı bulunan mesleklerde bu tür belgelerin tanınması hızlandırılacak ve kolaylaştırılacak.

AB geride kalmak istemiyor

AB yönetimi, son yıllarda Avrupa'da yaşlanan nüfus, üretim ve hizmet sektörlerinin büyümesiyle ortaya çıkan iş gücü açığının kapatılmasındaki küresel yarışta geride kalındığını düşünüyor.

Özellikle ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin dünya genelinde "yetenekleri" kapma yarışında önde gittiğini kabul eden AB yetkilileri, Avrupa'yı "nitelikli iş gücü" için daha cazip hale getirmek istiyor.

Aynı zamanda Avrupa ülkelerine yönelen düzensiz göçü de azaltmak isteyen AB yönetimi, üye ülkelerdeki göç ve işe alım bürokrasisinin nitelikli iş gücünü caydırdığını belirterek bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor.