Haber Giriş:
Ocakta 568 firmaya dahilde işletme izin belgesi verildi
Ticaret Bakanlığı tarafından, dahile işletme rejimi kapsamında ocakta 568 firmaya izin belgesi verildi.
Ticaret Bakanlığının ocak ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ocakta 568 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin, 6 yurt içi satış ve teslim, 102 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 9 olarak gerçekleşti.
Etiketler: ticaret bakanlığı dahilde işletme izniSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 09:17
Son Haberler
- 09:59
- 09:48
- 08:34
- 07:57
- 07:47
Sıradaki Haber
Koronavirüs Çin'de ihracatı durdurdu, Türkiye'nin satışları arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz