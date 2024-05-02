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Ekonomi
AA 02.05.2024 12:52

Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul'da nisanda fiyatı önceki aya göre en fazla artan ürün yüzde 48,27 ile çocuk bluzu, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 40,88 ile patlıcan oldu.

Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), nisan ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 155'inin perakende fiyatı artarken, 26 ürünün fiyatı düştü, 61 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında giyim harcamaları çocuk giyimi alt grubunda yer alan çocuk bluzu yüzde 48,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları, aynı gruptan yüzde 44,76 ile kadın iç çamaşırı, yüzde 44,32 ile kadın bluzu, yüzde 36 ile erkek iç çamaşırı, yüzde 34,39 ile kadın elbisesi, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 33,33 ile mektup gönderim ücreti, giyim harcamaları grubundan yüzde 27,50 ile kadın eteği, yüzde 26,63 ile çocuk çorabı, gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 25,21 ile limon, erkek giyimi alt grubundan yüzde 21,74 ile erkek pantolonu ile gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 21,58 ile soğan olarak belirlendi.

Patlıcan fiyatı yüzde 40,88 ucuzladı

Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan patlıcan yüzde 40,88 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 28,27 ile salatalık, yüzde 26 ile taze fasulye, yüzde 20,19 ile bezelye, yüzde 19,62 ile yeşil soğan, yüzde 18,87 ile sivri biber ve yüzde 17,34 ile kıvırcık salata olarak kayıtlara geçti.

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