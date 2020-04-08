Haber Giriş: Kaynak: AA
Nijerya'da koronavirüs nedeniyle elektrik 2 ay ücretsiz olacak
Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle halkın elektrik faturaları 2 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.
Elektrik Dağıtım Şirketleri Direktörü Sunday Oduntan, basına yaptığı açıklamada, hükümetle yapılan görüşmelerde halkın 2 ay elektrik faturası ödememesi kararı alındığını belirtti.
Oduntan, kararın bu zor dönemde halkın masraflarının azaltılmasını amaçladığını, bu süre zarfında elektriği kesintisiz vermeye çalışacaklarını kaydetti.
Nijerya'da şimdiye kadar 276 COVID-19 vakası görülürken, 6 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 44 kişi iyileşti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 23:42
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