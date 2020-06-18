DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Hakan Özel, "Toplantıda, Nijerya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin ülke potansiyelini yansıtmadığı ve bu hacmin en kısa sürede 1 milyar dolar ve üzerine çıkarılması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı." dedi.

Toplantıda tekstilden gıdaya, inşaattan sağlığa farklı sektörlerdeki yatırım imkanları konuşuldu.

"Türk sanayi bölgesi kurulması için çalışmalar yürütüyoruz"

Özel, "Nijerya'nın Akwa Ibom eyaletinde Türk sanayi bölgesi kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. Burada üretilen ürünlerin satılması için Lagos eyaletinde 365 gün açık bir showroom açılmasını kararlaştırıldı." şeklinde konuştu.

Video konferans yoluyla Özel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya DEİK Başkanı Nail Olpak, Abuja Ticaret Müşaviri Onur Akgül, DEİK Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı, Abuja Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) Başkanı Kayode Adetokunbo ile Türkiye ve Nijerya'da faaliyet gösteren şirket temsilcileri katıldı.