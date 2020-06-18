Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

12 Haziran'da bankanın brüt döviz rezervleri 127 milyon dolar azaldı,, 55 milyar 483 milyon dolara indi.

Aynı dönemde altın rezervleri, 969 milyon dolar artışla 37 milyar 579 milyon dolara çıktı.

Böylece bankanın toplam rezervleri geçen hafta 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi.