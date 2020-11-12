Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,52 azalışla 29.244,90 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalışla 3.561,93 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artışla 11.804,96 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki karışık seyirde, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları etkili oldu.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda ise yüzde 1,2 artarak beklentilerin altında kaldı.

Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 48 bin kişi azalarak 709 bine geriledi. Beklentilerin üzerinde düşüş kaydeden başvurular, COVID-19 salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana en düşük seviyeye indi.