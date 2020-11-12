Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? 12 Kasım 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,7220'den işlem görüyor. İşte, 12 Kasım güncel döviz kurları…
Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla dün yüzde 5'e yakın değer kaybederek 7,78'e kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde günü 7,7220 den kapattı.
Dün 8,20'nin üzerini test eden dolar/TL, Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla hızla düşüşe geçti. Dün yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden dolar/TL, en düşük 7,8747'yi görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 7,7966'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 7,8740'tan işlem gördü.
12 Kasım güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
PERŞEMBE
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,8710
|
7,8720
|
7,7210
|
7,7220
|
Avro
|
9,2500
|
9,2510
|
9,1130
|
9,1140
|
Sterlin
|
10,4580
|
10,5110
|
10,1750
|
10,2260
|
İsviçre Frangı
|
8,6120
|
8,6550
|
8,4480
|
8,5450
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,8410
|
7,9210
|
7,6910
|
7,7710
|
Avro
|
9,2100
|
9,2900
|
9,0730
|
9,1530
|
Sterlin
|
10,3980
|
10,6080
|
10,1150
|
10,3250