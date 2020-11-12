Haber Giriş: Kaynak: AA
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü
[Fotoğraf: AA]
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nde eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylül ayında ağustos ayına kıyasla yüzde 0,4, 2019'un eylül ayına göre ise yüzde 6,8 geriledi.
AB'de sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla değişmezken, 2019'un eylül ayına göre ise yüzde 5,8 düştü.
Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 5,6 ile İtalya'da, yüzde 4,7 ile İrlanda'da ve yüzde 3,8 ile Portekiz'de gerçekleşti.
Etiketler: EuroSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 13:47
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