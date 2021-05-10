Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, nakdi destek ödemelerinin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını duyurdu.