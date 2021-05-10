Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nakdi destek ödemeleri başladı
[Fotoğraf: AA]
Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı. Ödemeler banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, nakdi destek ödemelerinin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını duyurdu.
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