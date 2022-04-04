Meclis Genel Kurulu bu hafta ekonomi ile ilgili düzenleme için mesai yapacak. Teklif ile muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Böylece 50 binden fazla muhtarın maaşında 780 lira artış yapılacak

Düzenlemeyle faizsiz konut satışı yapan bazı şirketlerin tasfiyesiyle oluşan mağduriyetler giderilecek. O şirketlerde paraları bulunan yaklaşık 50 bin kişiye iki seçenek sunulacak. Alacaklılar, isterlerse faaliyetine devam eden firmalara hakları korunarak geçebilecek. Sistemde kalmak istemeyenlere ise TMSF tarafından paraları geri ödenecek.

Teklifle, Vergi Usul kanunundaki kaçakçılık suçuna etkin pişmanlık hükmü de eklenecek. Finans sektöründe kurumlar vergisi yüzde 25 olarak uygulanacak. Özel sağlık kuruluşunda hekimlik yapanlar, serbest meslek kazancı ile vergilendirilecek.