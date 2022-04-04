Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3600 ek gösterge mayısta Meclis'e sunulacak
[Fotoğraf: AA]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu.
3600 ek gösterge çalışmalarının mayıs ayında tamamlanıp Meclis'e intikal ettirileceğini belirten Bakan Bilgin, şunları kaydetti;
Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Enflasyon yüzde 36 iken asgari ücrete yapılan düzenmeler ile yüzde 50'lik bir ücret artışı gerçekleştirdik. Bugünkü enflasyon dikkate alındığı zaman muhtelif şekilde yorumlamak mümkündür.
Ayrıntılar gelecek...
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