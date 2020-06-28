Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye'de, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervi bulunuyor.

60 ülkeye ihracat yapılıyor

Ülkede mermer üretiminde önemli yere sahip olan Muğla'dan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin ve Hindistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından ise dünyaca ünlü beyaz mermerin tescillenip, coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2 yıl önce başvuruda bulunuldu.

Yapılan incelemenin ardından 'Muğla beyaz mermeri' tescillenerek, mart ayında coğrafi işaret verildi.

"Bölgede 82 mermer ocağı yer alıyor"

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, Muğla'nın turizmden sonra mermercilik sektöründe de öneme sahip olduğunu belirterek, "Bölgemizde 82 mermer ocağı ve 120 ocağımız yer alıyor. Önemli ihraç kalemlerimizden birisi olan mermercilikte 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. İlimizde özellikle beyaz mermer üretiliyor. İtalya'dan sonra ülkemizde beyaz mermerimiz Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerimizden çıkartılıyor" dedi.

"Coğrafi işaret alarak mermeri taçlandırdık"

MUTSO'nun girişimiyle beyaz mermerin tescillenerek, marka haline geldiğini belirten Ercan, şunları söyledi:

"Yurt dışındaki birçok prestij projelerinde kullanılan ürünümüz Muğla beyazı olarak adlandırılıyor. Doğal taşın cazip olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde mermerimiz tercih ediliyor. Suudi Arabistan ülkesindeki 2'nci etabı süren Merkez Bankası inşaatında Muğla'da beyaz mermeri kullanıyor. Coğrafi işaret tescili alarak mermerimizi taçlandırmış olduk. Markalaşmanın ticaretimize fayda sağlayacağına inanıyorum."