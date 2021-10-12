Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mücevher sektöründen 3,8 milyar dolar ihracat
[Fotoğraf: AA]
Mücevher ihracatı, eylülde yüzde 58 artışla aylık 501 milyon dalara, yılın ilk 9 ayında ise 3,8 milyar dolara ulaştı.
Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ürün gruplarına bakıldığında eylül ayında en çok “altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası” ihraç edilirken bu ürün grubunu “işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın” grubu takip etti.
Ocak - Eylül ayları arasında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken bu ülkeyi BAE ve İngiltere takip etti.
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