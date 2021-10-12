Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gübre ihracatına yakın takip
Ticaret Bakanlığı, kimyasal gübre ihracatını yakından takip etmek için kayıt uygulamasına gitti. Bu sayede, oluşabilecek aksaklıklar için gerekli tedbirler zamanında alınabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, bazı gübrelere kayıt uygulaması getirildi.
Ticaret Bakanlığı tebliğ ile tarım sektöründe bitkisel üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesini amaçlıyor.
Yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik önlemlerin zamanında alınabilmesi de hedefleniyor.
Yeni düzenlemeyle kimyasal gübre ihracatı yakından takip edilerek gerekli tedbirler zamanında alınabilecek.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı
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