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Ekonomi
TRT Haber 15.01.2024 11:50

MTV ödemeleri için son tarih 31 Ocak

2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih, 31 Ocak. MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksitlerin, bu tarihe kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri Temmuz ayında yapılacak.

MTV ödemeleri için son tarih 31 Ocak

2024 yılına ait Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri ocak ayı sonuna kadar yapılabilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için 2 hafta kaldı.

Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek.
Ödemesini bu tarihe kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.
 

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