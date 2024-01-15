Duman 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.01.2024 11:44

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Bütçe gelirleri geçen yıl 5 trilyon 210 milyar 488 milyon lira, giderleri 6 trilyon 585 milyar 456 milyon lira olarak hesaplandı. Merkezi yönetim bütçesi 2023'te 1 trilyon 375 milyar lira açık verdi.

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Aralık 2023'te bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,4 artarak 549 milyar 945 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 271,2 artışla 1 trilyon 392 milyar 477 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 842 milyar 532 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçe gelirleri 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 123,8 yükselerek 6 trilyon 585 milyar 456 milyon lira oldu.

Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 2023'te merkezi yönetim bütçesi açığı, 1 trilyon 374 milyar 968 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Mali disiplinde kararlılık geçen yıla ilişkin bütçe sonuçlarında etkisini gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
12:32
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
12:26
Ege Bölgesi için fırtına uyarısı
12:21
Fransızların yarısından fazlasına göre Fransa, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazır değil
12:21
MHP 55 adayı daha açıkladı
12:12
Depremden 6 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayşe Sudem yürümeye başladı
Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık içme suyu kanalı bulundu
Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık içme suyu kanalı bulundu
FOTO FOKUS
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ