Çok Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.01.2024 23:35

MSB ve MEB'den 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol kapsamında, başarı kriterleri ve kontenjana göre 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı tanınacak.

MSB ve MEB'den 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bakanlık arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında bakanlık temsilcilerinin Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, Protokol Yürütme Kurullarının (PYK) düzenledikleri toplantılarda aldıkları kararlar ve yapılacak işlemlerin protokol çerçevesinde görüşülerek değerlendirildiği ifade edildi.

Protokol kapsamındaki okulların 9'uncu sınıf öğrencilerinin başarı kriterlerine bağlı ve belirli kontenjan dahilinde burslu öğrenci kapsamına alındığı belirtilen paylaşımda, her öğrenciye asgari ücretin yüzde 30'u oranında Ocak 2024 tarihi itibarıyla ve 9 ay süresince aylık burs ödemesi yapılacağı bildirildi.

Paylaşımda, burslu öğrencilerin bursluluk şartlarını koruyup okullarından mezun olmaları halinde Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmeleri konusunun müzakere edildiği aktarıldı.

Toplantıların ikincisinin nisan ayı içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacağı kaydedildi.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:04
Regaip Kandili bugün idrak edilecek
23:29
Aliyev: Herhangi bir ciddi konu olursa ilk arayacağım kişi kardeşim Erdoğan olur
23:24
Depremde yıkılan 38 kişinin öldüğü Emek Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine başlandı
23:22
İsrailli yetkili, BM raporlarına rağmen Gazze'de gıda sıkıntısı olmadığını iddia etti
23:16
Bakan Kacır'dan "Milli Uzay Programı" paylaşımı: O iş bizde, gurur duy Türkiye
23:16
ABD'nin doğu yakasındaki bazı eyaletlerde şiddetli yağış sonrası su baskınları oldu
İsrail güçleri, Gazze'de Deyr Belah'ın güneyinden "büyük bir yıkım" bırakarak çekildi
İsrail güçleri, Gazze'de Deyr Belah'ın güneyinden "büyük bir yıkım" bırakarak çekildi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdüğü görüntüleri paylaştı
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdüğü görüntüleri paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ