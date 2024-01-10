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Ekonomi
TRT Haber 10.01.2024 18:11

Emekli maaşlarına iyileştirme olacak mı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarında iyileştirme için ilgili bakanlıklarla görüşüldüğünü açıkladı. Güler, "Önümüzdeki hafta çalışmalar sonuçlanırsa kabine toplantısında değerlendirilir, kanun teklifi ocak ayı içinde sunulur" dedi.

Emekli maaşlarına iyileştirme olacak mı?

SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarına yönelik iyileştirme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mesaide. Çalışmanın yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.

Açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı.

Güler, "Konuyla ilgili çalışılıyor. Etki analizleri, bütçemiz, bütçe imkanlarımız, oransal manada artış değerlendirilmesi... Daha sonra sayın cumhurbaşkanımıza tahmin ediyorum önümüzdeki hafta değerlendirilir" dedi.

"Önemli olan bütçe imkanlarında karşılamaktır"

Abdullah Güler, iyileştirme için bütçe imkanlarının değerlendirileceğini dile getirdi.

"Önemli olan bütçe imkanlarında karşılamaktır. Sadece oranın belirlenmesi ve artışın ortaya çıkması değil bu bütçeyi de ortaya koymamız lazım."

İşveren asgari ücret desteğinin 750 liraya çıkarılması için de kanun teklifi hazırlandı. SSK ve Bağ-kur emeklilerine iyileştirme yapılması durumunda düzenleme de bu teklif içine eklenecek.

Güler: Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen bir işveren desteğimiz vardı 700 TL’ye çıkarılması ve kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlar ile ilgili bir paket. 7-8 maddelik bir paket. İnşallah önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse değerlendirilir. Sonra bizim kanun teklifine de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz. Çalışıyoruz yani konuyu.

  

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