50 Türk teknoloji girişimi dünya sahnesinde

ABD’nin Las Vegas şehrinde 9-12 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024’de (Consumer Electronic Show), Türk teknoloji girişimcileri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 Kalkınma Ajansı’nın iş birliği ile CES 2024 Türkiye Pavilyonu kuruldu.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Türk teknoloji girişimcileri, paydaş ve temsilcilerden oluşan 150 kişilik CES 2024 Türkiye Heyeti fuara güçlü bir katılım sağlıyor.

Bir çok il yer alıyor

CES 2024 Türkiye Pavilyonu’nda, tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı bir ürünü bulunan 50 Türk teknoloji girişimi yer aldı. Türkiye Pavilyonu’nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri arasında dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikletinden dünyanın ilk ve tek şartlı taraftar destek platformu ve görme engelli çocuklar için akıllı baston girişimine kahve atıklarını biyo-ham maddeye dönüştüren yerli girişimden giyilebilir teknolojiler, endüstriyel tasarım, dijital lojistik, insansız hava aracı, mobil oyun, e-ticaret için hızlı teslimat çözümleri, ebeveynlerin çocukları için güvenli mobil bakıcılarla buluştukları platform, eğitim teknolojileri, elektronik ve otomasyon çözümlerine kadar yenilikçi teknoloji ürünleri bulunuyor.

Türk startuplar dört gün boyunca ürün ve teknolojilerini tanıtma, potansiyel müşterilerle görüşme ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı bulacak.

Türk Hava Yolları da CES 2024 Türkiye Heyetine sponsorluk anlaşması kapsamında indirimli bilet temin etti.

Farklı girişimler sahne alıyor

CES Fuar alanında bu yıl dünyanın dört bir yanından; yapay zeka, akıllı şehirler, kripto para birimi ve NFT'ler, gıda teknolojisi, dijital sağlık, artırılmış ve sanal gerçeklik, robotik ve dronlar, uzay teknolojisi, oyun ve e-spor, araç teknolojisi ve daha birçok endüstriyi temsil eden farklı teknoloji kategorisinden girişimler sergileniyor.

Dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan CES, Web Summit, Slush ve Web Summit Katar'a Türk teknoloji girişimlerinin ortak katılımı, bu yıl ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten 5 Kalkınma Ajansı’nın iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

Global pazarlara açılmayı hedefleyen 100'ü aşkın Türk teknoloji girişimi Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında Las Vegas , Lizbon, Helsinki ve Doha’da düzenlenen global etkinliklere götürülüyor.

Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında seçilen 23 Türk teknoloji girişimi 13-16 Kasım 2023 tarihleri arasında da Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen Dünyanın en büyük teknoloji konferansı Web Summit’e katılarak ürünlerini tanıttı ve yatırımcılarla buluştu.

18 Türk teknoloji girişimi ise 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki kentinde gerçekleştirilen Slush etkinliğine katılarak uluslararası girişimlerle yarıştı ve girişim sermayesi fonları ile buluşma imkanı elde etti.

Türk teknoloji girişimcileri 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında da Katar’ın Doha kentinde ilk defa düzenlenecek Web Summit Qatar’a katılım sağlayacak.

