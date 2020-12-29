Gelir İdaresi Başkanlığı'ının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk matrahı 51 bin 800 liradan 56 bin 500 liraya çıkarıldı. 2021'de en düşük taşıt vergisi 109, en yüksek ise 50 bin 107 lira olarak belirlendi.

Emlak vergisi değerinde ise yüzde 4,55 artış yapıldı. 2020 yılında 220 bin lira olan emlak vergi değeri yeni yılda 230 bin lira olacak. 22 bin lira olan gelir vergisi alt limiti 2021 yılında 24 bin lira, 600 bin lira olan üst limit ise 650 bin lira olacak. Cep telefonu aboneliğinde alınan maktu vergi ise 1 Ocak'tan itibaren 86 lira olarak uygulanacak.

Buna göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500'ü aşmayanlar için bin 51, taşıt değeri 99 bini aşmayanlar için bin 155, taşıt değeri 99 bin lirayı aşanlar için bin 261 lira olacak.

Motor hacmi 1301 - 1600 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500'ü aşmayanlar için bin 830, taşıt değeri 99 bini aşmayanlar için 2 bin 14, taşıt değeri 99 bin lirayı aşanlar için 2 bin 197 lira olacak.

1601 - 1800 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 141 bin 600'ü aşmayanlar için 3 bin 556, taşıt değeri 141 bin 600'ü aşanlar için 3 bin 881 lira olacak.

1801 - 2000 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 141 bin 600'ü aşmayanlar için 5 bin 603, taşıt değeri 141 bin 600'ü aşanlar için 6 bin 113 lira olacak.

2001 - 2500 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde taşıt değeri 176 bin 800'ü aşmayanlar için 8 bin 405, taşıt değeri 176 bin 800'ü aşanlar için 9 bin 170 lira olacak.

2501 - 3000 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde taşıt değeri 353 bin 900'ü aşmayanlar için 11 bin 719, taşıt değeri 353 bin 900'ü aşanlar için 12 bin 786 lira olacak.

3001 - 3500 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde taşıt değeri 353 bin 900'ü aşmayanlar için 17 bin 848, taşıt değeri 353 bin 900'ü aşanlar için 19 bin 472 lira olacak.

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, düzenlenen tarifeye göre, 1-3 yaş 1300 cc ve aşağısı için bin 51 lira, 1-3 yaş 4001 cc ve yukarısı için 41 bin 756 lira olarak belirlendi. Motor hacmi 1301 - 1600 cc arası 1-3 yaş otomobiller için bin 830, 1601 - 1800 cc arası 3 bin 234, 1801 - 2000 cc arası 5 bin 95, 2001 - 2500 cc arası 7 bin 640 ve 2501 - 3000 cc arası otomobiller için 10 bin 655 lira olacak.

Otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtlarıında, 1-6 yaş arası minibüs bin 256 lira, 1-6 yaş arası otobüs ve benzeri araçlar için 3 bin 172 lira, 1-6 yaş arası 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon, çekice ve benzeri açlar için bin 127 lira olarak belirlendi.