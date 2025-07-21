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Ekonomi
TRT Haber 21.07.2025 09:53

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son 10 gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksitinde ödeme süreci ay sonuna kadar devam ediyor. Ödemeler; vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. Yıllık gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri de 31 Temmuz'da tarihte sona erecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son 10 gün

MTV'de ikinci taksit ödeme dönemi devam ediyor. Milyonlarca taşıt sahibini ilgilendiren süreç, 31 Temmuz'da tamamlanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

MTV ödemeleri nasıl yapılıyor?

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün. Ödemeler dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor.

Ödeme yapmayanlara aylık 4,5 faiz uygulanacak

Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabiliyor. Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için, MTV’nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

2024 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi için de son gün 31 Temmuz.

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