Bakan Işıkhan: Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolar oldu

Muş'a gelen Bakan Işıkhan, AK Parti İl başkanlığınca öğretmenevinde düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Açılış Programı"na katıldı.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında canını feda eden şehitleri ve gazileri andı.

15 Temmuz gecesini unutmadıklarını kaydeden Işıkhan, "Rabb'im o gece FETÖ'cü alçaklara geçit vermeyen tüm şehitlerimizin makamını ali eylesin. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Üzerinden 9 yıl geçti ama acımız, cesaretimiz, zaferimiz hala dün yaşanmış gibi taze. Değil 9 yıl, 90 yıl da geçse bu hissiyatımız hiç değişmeyecek. Ülkemizin kılcal damarlarına ve tüm hayati organlarına kadar sinsice sızan bir avuç hain karşısında Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir talimatıyla elde bayrak, yürekte iman, dilde tekbirlerle sokakları dolduran aziz milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Buradan bir kez daha şunu kararlılıkla ifade ediyoruz ki Allah'ın izniyle Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne kimse mani olamayacak. Türkiye Yüzyılı'nın kaçınılmaz yükselişini hiçbir hayasız akın durduramayacak." diye konuştu.

"Türkiye'nin önünde yeni bir kapı açılmıştır"

Terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya her zaman olduğundan çok daha fazla kararlı olduklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu tarihi süreç aynı zamanda, bizim binlerce yıla dayanan kardeşlik hukukumuzun, yıllarca kardeşi kardeşe kırdırarak şahsi çıkar devşiren, bizi bize karşı silah olarak kullanan, kandan beslenenlerin gücünden daha büyük ve daha etkili olduğunun da en somut kanıtıdır. Şimdi artık Türkiye'nin önünde yeni bir kapı açılmıştır. Türkiye, 40 yılı aşkın bir süredir ülkemizin başına dert olan, binlerce vatan evladını hayattan koparan, hem maddi hem de manevi kayıplara sebep olan terör belasıyla mücadelede tarihi bir döneme girmiştir. Türkiye, bin yıl önce işte tam da bu topraklarda filizlenen Malazgirt ruhunu yeniden diriltmenin eşiğindendir. Bakınız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı o tarihi konuşmada da defaatle vurguladığı gibi Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı birbirinden ayırırsak, bölersek, hepimiz zayıflar, yok oluruz."

Anadolu'nun kapılarını açan ve bu toprakları yurt olmasını sağlayan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Türk, Kürt ve Arap'ın ortak zaferi olduğunu anlatan Işıkhan, birilerinin bu gerçeği çok iyi bildiği için yıllarca milleti bölmenin, her türlü terör ve kaos atmosferiyle aralarına nifak sokmanın mücadelesini verdiğini dile getirdi.

Ülkenin en kadim, en güzel şehirlerine terör, kavga, fitne ateşiyle ne acıların çektirildiğini en iyi bölge halkının bildiğini aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

"Çalışma hayatından sosyal faaliyetlere kadar, devletimizin vatandaşlarımıza sunduğu en yüksek standartlardaki hizmetlerin nasıl sabote edildiğini, devletle, milletin arasını açmak için ne çabalar harcandığının en yakın şahitleri sizlersiniz. Tüm bunlar karşısında pes etmedik, ne olursa olsun, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi tesis etmenin mücadelesini verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Allah kendisinden bir değil bin defa razı olsun, 40 yıllık siyasi hayatını bu millete musallat edilmiş bölücülükten kurtarmanın mücadelesine adadı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın iradesi ve mücadelesi, yine Saygıdeğer Devlet Bahçeli Bey'in tarihi desteğiyle bugün Terörsüz Türkiye süreci başlamış durumda. Bu tarihi başarıda en büyük paylardan biri de siz değerli dava ve yol arkadaşlarımızındır. Sizler tüm Türkiye'de en zor şartlarda çalıştınız, çabaladınız. Emekleriniz için Allah hepinizden razı olsun."

"Korkunun yerine daha fazla üretim gelecek"

Bin yıl önce bu topraklara tohumları atılmış kardeşlik çınarının bugün Muş ve Bitlis'ten başlayarak eskisinden çok daha canlı bir şekilde yeşereceğini belirten Işıkhan, "Bugüne kadar terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolara yakın oldu. Şimdi düşünün ki son 40 yılda bu ülkenin enerjisini, bütçesini, gençliğini yiyip bitiren terör belası hiç olmasaydı, bu 2 trilyon dolarlık devasa bir kaynak üretime, kalkınmaya, eğitime, teknolojiye, altyapıya harcanmış olsaydı. Bugün Türkiye, geldiği bu tarihi kalkınmışlık düzeyinin de ötesinde hatta çok daha ötesinde olurdu. Yollarımız daha hızlı, fabrikalarımız daha çok, üniversitelerimiz daha güçlü, gençlerimiz daha umutlu olurdu. İşte bugün, Terörsüz Türkiye ile bu büyük gecikmeyi, bu büyük tahribatı da durduruyoruz. Terörsüz Türkiye vizyonu tam da bunun için var. Geçmişte kaybettiklerimizi telafi etmek ve geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmek. Artık namluların sustuğu yerde, makinelerin sesi duyulacak. Artık korkunun yerine daha fazla üretim, göçün yerine daha fazla istihdam ve daha fazla refah gelecek." ifadesini kullandı.

Işıkhan, Türkiye'nin doğusunun da batısının da aynı geleceğin ortak parçası olduğunu, bölge illerinin genç nüfusu, çalışkan insanı, ham madde zenginliği ve üretim kabiliyetiyle Türkiye'nin yeni üretim üssü olacağını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye ile yüzümüzü artık daha çok iş yapmaya, gençlerimiz için daha çok istihdam üretmeye, daha çok ihracat yapmaya dönüyoruz. Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı geliyor. Ezberleri bozan bir Türkiye geliyor. Üretimin, sanayinin, girişimciliğin, tarımın, teknolojinin yeni merkezleri bu topraklar olacak" diyen Işıkhan, milletin bunu bildiği için artık birliğini bozan değil, geleceğini inşa eden bir siyaset istediğinin altını çizdi.

"Birbirimizden uzaklaşma lüksümüz yoktur"

Bugünün dünden, yarının da bugünden çok daha güzel olacağını, çocuklara terörsüz bir Türkiye armağan etmenin en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizler, AK Partinin şanlı teşkilatları olarak bugüne kadar ülkemizin aydınlık istikbaline giden yolda birer kilometre taşı oldunuz. Bir dünya liderinin yol ve dava arkadaşlarına yakışan da tam olarak budur. AK Parti gönüllüleri olarak, ülkemizin geçmişten bugüne yaşadığı tarihi ve siyasi süreç anlatılmadan, memleket davamız bilinmeden, neyi, ne için yaptığımızın anlaşılması zordur. Bugün gerçekleştirdiğimiz Teşkilat Akademisi, Siyaset Akademisi gibi programlarla hem davamızın fikri altyapısını hem de millete hizmet sürecimizi yeni nesillere aktaran eğitim projeleri sayesinde bu alanı da telafi etmiş oluyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün haneleri tek tek gezmeye, gönüllere dokunmaya, vatandaşlarımızla hemhal olup, birebir ilgilenmeye devam edeceğiz. Hangi, sorunumuz varsa, hangi ihtiyacımız varsa oturup birlikte konuşacak, birlikte çözeceğiz. Etrafımız ateş çemberiyle sarılıyken, birbirimizden uzaklaşma lüksümüz yoktur. Gün, birlik günüdür. Gün, tek yumruk olma günüdür. Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum."

Muş'un istihdamı, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, sosyal güvenlik hizmetleri başta olmak üzere, kalkınması ve gelişimine katkı sunacak tüm hizmetleri, destek ve teşvikleri kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edeceklerini belirten Işıkhan, "İşgücü Uyum Programı tüm şehirlerimizde çok başarılı bir şekilde sürüyor. Biz de gelmişken Muş'a bir müjde verelim. Muş için 500 İşgücü Uyum Programı kontenjanı ayrılmıştır. Kontenjanları doldurduğunuzda tekrar size kontenjan açacağımı da buradan tüm kardeşlerime ifade etmek istiyorum." bilgisini paylaştı.