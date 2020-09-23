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Motorinde 11 kuruş indirim
Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 11 kuruş indirim uygulanacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası motorin fiyatlarında 11 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6, 7 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,96 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 6, 2 liradan 5, 91 liraya inecek, İzmir'de ise 5,99 liradan satılacak.
İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Etiketler: son dakika motorin motorinde indirimSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:10
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