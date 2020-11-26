Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl motorin için ikinci kez devreye alındı.

Motorin fiyatında yaşanan 33 kuruşluk artışın 28 kuruşu pompaya yansıtılacak, kalan 5 kuruşluk artış da vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,62 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,31 liradan 6,59 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,68 liraya yükselecek.

Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.