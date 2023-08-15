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Ekonomi
TRT Haber 15.08.2023 15:09

Moody's Türk bankalarının görünümünü değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi. Ortodoks politikaların bankacılık sistemini desteklediği belirtildi.

Moody's Türk bankalarının görünümünü değiştirdi

Moody's geçen hafta Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizinde kredi notu ve görünüme ilişkin sinyaller vermişti.

Mevcut politikaların devam etmesi durumunda kredi notunun yükseltilebileceğine işaret edilmişti.

Yapılan ilk açıklamada ,Türk bankacılık sistemi için görünümün durağan olarak değiştirildiği belirtildi. 17 Türk bankasının not görünümü de durağan olarak belirlendi.

Değerlendirmede, ortodoks politikalar nezdinde atılan ilk adımların Türk bankaları için faaliyet koşullarını desteklediği ifade edildi. Bankaların dış fonlama pozisyonu ve dolarizasyon seviyelerindeki iyileşme vurgulandı.

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