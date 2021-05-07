Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Moody's: Küresel ticaret 2021'de toparlanacak
[Fotoğraf: Reuters]
Moody's, küresel ticaretin 2021'de toparlanmaya devam edeceği tahmininde bulundu. Ticaretin bu yıl yüzde 7 ila yüzde 9 büyümesinin beklendiğini açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's salgının yeniden artmasından kaynaklanan risklerin hala yüksek olduğunu açıkladı.
Küresel ticaretin toparlandığı ve bu toparlanmanın bu yıl devam edeceği tahmin edildi. Geçen yıl yüzde 9 daralan küresel ticaretin bu yıl yüzde 7 ila yüzde 9 büyümesi bekleniyor.
Ticaret hacimlerinin 2022'ye kadar salgın öncesi seviyelerine ulaşmayacağı öngörülüyor.
Etiketler: Ekonomik Büyüme
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