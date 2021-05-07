Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's salgının yeniden artmasından kaynaklanan risklerin hala yüksek olduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin toparlandığı ve bu toparlanmanın bu yıl devam edeceği tahmin edildi. Geçen yıl yüzde 9 daralan küresel ticaretin bu yıl yüzde 7 ila yüzde 9 büyümesi bekleniyor.

Ticaret hacimlerinin 2022'ye kadar salgın öncesi seviyelerine ulaşmayacağı öngörülüyor.