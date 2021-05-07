Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2020'de başlatılan, stratejik öneme sahip ve yüksek dış ticaret açığı verilen ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretiminin uçtan uca bir yaklaşımla desteklendiği Hamle Programı kapsamında, EBRD'nin Bakanlığa sağladığı mevcut kapasite geliştirme desteğinin kapsamının genişletilmesi konusunda taraflar mutabık kaldı.

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Halihazırda makine sektörüne yönelik yürütülen teknik iş birliğinin kapsamının, Hamle Programı'nda yer alan elektrik-elektronik, mobilite, ilaç ve kimyasallar gibi diğer öncelikli sektörleri de içerecek biçimde genişletilmesine yönelik bir mutabakat metni imzalanması konusunda da anlaşıldı.

"EBRD'yi stratejik bir ortak olarak görüyoruz"

Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve gelecekte yapılması planlanan projeler için yeni iş birliklerinin geliştirilmesi, gerekli uluslararası finansmanın temininde EBRD'nin desteğinin önemine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin EBRD'yi stratejik ve güvenilir bir ortak olarak gördüğünü belirten Bakan Varank, Bankanın sağladığı mali ve teknik destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Varank, işletmelerin özellikle dijital ve yeşil dönüşümlerine yönelik Bakanlığının geliştirdiği projelerin EBRD iş birliğiyle daha etkin bir şekilde yürütülebileceğine, iyi uygulama örneği olarak EBRD kapsamındaki diğer ülkelere yaygınlaştırılabileceğine dikkati çekti.