Salgınla birlikte kalabalıktan uzak tatil yapmayı tercih edenlerin karavanlara olan ilgisi arttı. Minibüs ya da panelvan sahipleri araçlarını dönüştürmek için atölyelerin yolunu tuttu.

Yaklaşık 2 ay süren tasarım çalışmaları sonucunda ortaya bir evi aratmayacak nitelikte araçlar çıkıyor. İstanbul'da işletme sahibi Selim Akgün, aracı müşterilerin getirdiğini ve sadece dönüşümünü yaptıklarını söyledi.

"Dönüşümü yaparken karşı tarafın talepleri doğrultusunda proje ve liste hazırlıyoruz. Aracın ortam ısıtmasını, su ısıtmasını sağlayan bir cihazımız var, yanında emniyetli prizlerimiz var. Aracın yaşam alanında oturmada ve yemek yemede kullanabileceği alan, aynı zamanda masamız hareketli olduğu için, masayı aşağı doğru bastırıp çift kişilik yatağa dönüştürebiliyoruz."

Güneş panelleri, ısıtma cihazları...

Araçların montajı 150 bin liradan başlıyor. Tercih edilecek ürünlerin kalitesine göre milyonlarca liralık motokaravanlar dahi tasarlanabiliyor.

Ergonomik bir karavanda günlük ihtiyaca cevap verebilecek temel malzemeler yer alıyor. Ancak daha lüks bir araç için güneş panelleri, havalandırmalı duşa kabinler, ısıtma cihazları ve daha birçok seçenek bulunuyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Sefa Bakış