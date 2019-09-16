'MİLSOFT' Savunma Sanayi Bakanlığı iştirakine satıldı16 Eylül 2019 Pazartesi 17:34 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:35
MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri AŞ, SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri AŞ'nin Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldığını duyurdu.
Açıklamada MİLSOFT'un daha önce FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetlerine Teknolojik sızma operasyonlarında kullanıldığı hatırlatıldı.
Şirketin, bilgi gizliliği ve teknoloji açısından en üst düzeyde güvenli hale getirildiğinin altı çizildi.
Savunma Sanayi Bakanlığı iştiraki olan Savunma Sanayi Teknolojileri Anonim Şirketi'ne satılan MİLSOFT'un, komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar ve istihbarat teknolojilerinde stratejik önemi bulunuyor.
MİLSOFT'a 2016 yılında, FETÖ ile iltisakı sebebiyle kayyum atanmıştı.
Kaynak: TRT Haber