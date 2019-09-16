KOBİ’lere dijitalleşme daha az maliyette daha çok pazara ulaşmak demek. Sanayi Bakanlığı'nın koordinasyonunda kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi, KOBİ'lere bu konuda yol haritası hazırladı. KOBİ'lerde dijital dönüşüm başladı, hem de sıfır maliyetle.

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini KOBİ'ler oluşturuyor. 3,5 milyon KOBİ'nin dörtte biri İstanbul'da faaliyet gösteriyor.

KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak için başlatılan dijital dönüşüm projesi sürüyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, "Bu projemizde KOBİ'lerimizin dijital çağın gerektirdiği vizyon ve yetkinliğe kazandırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Dijital Dönüşüm Merkezi’nin yürütücüsü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu. Başvuru merkezin internet sitesinden yapılıyor.

TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda Batu, "Bir dijitalleşme yol haritası çıkarılıyor. En nihayetinde de bir mentorluk programımızla beraber, doğrudan bu şirketlerin içine girip ellerinden tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Programla KOBİ'ler, teknoloji esaslı şirketlerle eşleştiriliyor. Böylece dijital ortama daha hızlı uyum sağlıyor.

İşletme sahibi Öner Çelebi, "Dijitalleşme konusunda ciddi bir farkındalık yaratıldı onu gördüm. Zaman bulup ta araştıramadığım şeyleri sağolsun DDM bizim için araştırmış." dedi.

Ücretsiz verilen destek programına katılım için son başvuru tarihi ise 30 Eylül.

Kamreman: Özden Ayvaz

Kurgu-Montaj: Melda İbiş