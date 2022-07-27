Mali takviminde nisan-haziran dönemini dördüncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 51,9 milyar dolara çıktı. Microsoft 2021'in nisan-haziran döneminde 46,2 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kalan Microsoft'un geliri, 2020'den bu yana en yavaş artışı kaydetti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 2 artarak 16,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 16,5 milyar dolar olmuştu.

Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 2,17 dolardan 2,23 dolara yükseldi.

Alphabet'in gelir artışı da yavaşladı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 69,7 milyar dolara çıktı. Şirket, 2021'in ikinci çeyreğinde 61,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Bu dönemde kaydedilen yükselişe rağmen Alphabet'in geliri ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin altında kalırken, şirketin gelir artışı yavaşlama gösterdi.

Alphabet'in net karı ise ikinci çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 azalışla 16 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen senenin ikinci çeyreğinde 18,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yıl nisan-haziran döneminde 1,36 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 1,21 dolara indi.